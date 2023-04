Familiares e amigos se despedem de Nayara Vilela em velório em Sena Madureira; artista será sepultada em SP

Muitos amigos e familiares compareceram ao velório da cantora Nayara Vilela na noite desta terça-feira, 25, em Sena Madureira (AC). A cerimônia, aberta ao amigos e familiares, acontece até a manhã desta quarta-feira (26).

O corpo da cantora Nayara Vilela foi levado da capital a Sena Madureira, no interior do Acre, onde reside parte da família da artista. Nayara Vilela faleceu na noite desta segunda, 24, em Rio Branco, dentro da sua residência.

Por volta das 21:30h, a familia iniciou a cerimônia do velório da artista. Após o velório, o corpo será levado para o município de Mira Estrela, no interior de São Paulo, para ser sepultado junto do corpo da avó, Maria Botelho, falecida no final de 2022.