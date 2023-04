Filha de Viih Tube e Eliezer é registrada sem sobrenome do pai

Conforme já havia sido anunciado em fevereiro, Viih Tube e Eliezer registraram a filha, Lua di Felice, sem o sobrenome do pai. A decisão partiu do próprio Eliezer.

Em fevereiro, quando o casal revelou que a filha só teria o sobrenome da mãe, o ex-BBB Elizer explicou que a decisão foi tomada devido a junção do nome da criança com o sobrenome italiano de Viih Tube, Lua di Felice, significa Lua da Felicidade, e se acrescentasse o sobrenome do pai que é Eliezer do Carmo Neto, perderia o sentido.

“O meu sobrenome no meio ia ‘cortar’ e no final o ‘de felicidade’ ou ‘de felice’ ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último nome. E é isso. Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está e eu sou totalmente desapegado de: ‘Ah, mas não tem meu nome”, frisa Eliezer.

Viih Tube mudou o nome

Em 2021, Viih Tube, a Vitória Felício Moraes, como constava em sua certidão de nascimento, revelou que havia feito uma mudança no próprio nome para tentar conquistar a cidadania italiana. Com a alteração, o nome passou a ser Vitória de Felice Moraes.

“Chique! ‘Estou muito italiana”, contou ela, à época.