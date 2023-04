FioCruz alerta para aumento de casos de Covid-19 no Acre a longo prazo 

O boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) desta quinta-feira (27) aponta um aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em algumas regiões do Brasil. O Acre aparece entre os estados com maiores riscos.

A tendência é que a situação dure longo prazo e o levantamento reuniu dados durante as últimas 6 semanas, finalizando no dia 15 de abril. Além do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Tocantins, Roraima e outras unidades da federação apareceram na pesquisa.

Nesses lugares, teve foco na população adulta, com os casos graves de síndrome respiratória causada pela Covid-19. Só neste ano, a Síndrome Respiratória Grave causou 2.678. Destes casos, 58,7% tiveram resultado laboratorial positivo para algum tipo de vírus respiratório.

Dentre os positivos do ano corrente, 4,3% são influenza A; 2,9% são influenza B; 4,5% são VSR; e 85,6% são Sars-CoV-2 (Covid-19). “Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 12,6% para influenza A; 7,9% para influenza B; 10,9% para VSR; e 68, 6% para Sars-CoV-2 (Covid-19)”, ressaltou a FioCruz.