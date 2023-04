Gladson reúne-se com parlamentares federais e recebe garantia de união

O governador Gladson Cameli recebeu, em reunião nesta quarta-feira, 19, em Brasília, a garantia de união em favor do Acre de mais dois parlamentares federais: Roberto Duarte e Antônia Lúcia. A iniciativa deu sequência à série de encontros que o governador vem fazendo desde março com cada integrante da bancada federal do Estado, indo diretamente aos seus gabinetes e buscando o trabalho conjunto.

À exemplo das reuniões anteriores, nos encontro com Roberto Duarte o governador disse estar aberto a críticas, por entendê-las como importantes para ajustar rumos e reforçar o que está dando certo, também falou das necessidades do Acre e reforçou a importância do apoio da bancada federal para ajudar o governo a atender às necessidades da população.

“Os eleitos somos nós, governador e parlamentares, e o governador não governa se não tiver o apoio da bancada federal”, explicou Gladson Cameli, reforçando que o Acre pertence a todos. “O Acre não é meu, é nosso”, disse, ao garantir apoio para projetos de interesse do parlamentar e do Estado, reforçando que sempre fará questão de deixar clara para a população a autoria do projeto que deu origem à iniciativa.

Hospital e UPA

A construção do hospital de Xapuri e de uma UPA na parte alta de Rio Branco foram assuntos tratados entre Cameli e Roberto Duarte. O deputado ressaltou a importância do trabalho conjunto, inclusive para a concretização de iniciativas como o hospital, visando atender às necessidades de saúde da população local, assim como da UPA, que, além de assistir a comunidade, sua localização – na parte alta da cidade – evitará problemas com possíveis inundações.

“O hospital de Xapuri é uma obra que o governador já tinha em mente e que estou reforçando aqui, e a UPA ele já sinalizou positivamente”, disse Duarte, adiantando que o governador já solicitou à equipe técnica do governo o orçamento dessas obras, para as quais ele se comprometeu a indicar recursos no Orçamento da União.

No encontro, Roberto Duarte também afirmou apoio ao governador. “Estamos aqui para lhe apoiar integralmente no governo”, disse, ressaltando acreditar que essa é a posição de toda a bancada.

Diálogo

O encontro com Antônia Lúcia seguiu linha semelhante. “Temos problemas e, para tentar amenizar a dor do povo, precisamos estar juntos”, disse Cameli, que lembrou dificuldades como as recentes inundações e a necessidade de apoio.

A deputada reforçou seu apoio ao governador e aos pleitos do Acre, destacando ainda o gesto de humildade dele, ao ir até os gabinetes dos parlamentares para dialogar em favor do Estado. “O governador sempre está disposto a conversar, a dialogar, e o nosso estado ganha muito com essa desenvoltura”, resumiu.