Gladson sugere medidas para que empresas aéreas ampliem voos para o Acre

O governador Gladson Cameli solicitou, durante reunião na manhã desta terça-feira (25), a união de esforços do Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça na tentativa de tentar ampliar as ofertas de voos para Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O encontro aconteceu no auditório do Tribunal Regional Eleitoral.

O chefe de executivo descreveu como inaceitável o descaso das empresas aéreas com o estado e cobrou melhoria nos serviços.

“Já baixei o ICMS do combustível. E na pandemia diminuíram a quantidade de voos, mas já acabou, e estão postergando o retorno. Colocaram em um horário que não se sabe se será propício se esse voo será concretizado. E ainda temos poucos voos na semana deixando não só uma cidade, mas uma região toda isolada”.

Nos dias 4 e 5 de maio, o Ministério Público do Acre e a Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON) promovem o workshop “Transporte aéreo na região Norte do país”. O encontro vai ser realizado no Hotel Sesc, em Cruzeiro do Sul.

O objetivo é buscar soluções e encaminhamentos para problemas que prejudicam o transporte aéreo na região Norte do país, com reflexos em toda a malha aérea.

O evento terá a presença de promotores, procuradores de Justiça e procuradores da República associados à MPCOM, além de representantes de companhias aéreas, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON).