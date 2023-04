Governo abre processo seletivo com quase 500 vagas; salário chega a quase R$8 mil

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), tornou público o Processo Seletivo Simplificado para o provimento temporário de cargos do Saneacre.

Segundo a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (27), o processo seletivo será execução do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O prazo do Processo é de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

- Publicidade-

Os cargos de nível fundamental são para auxiliar de eletricista, auxiliar de laboratório, auxiliar de mecânico, encanador, encarregado, leiturista, manobrista, motorista, operador de estação de tratamento, operador de estação elevatória, operador de máquinas pesadas, pedreiro, soldador e torneiro mecânico.

Para nível médio, os cargos são de desenhista, laboratorista, técnico de eletroeletrônica, técnico eletricista, técnico mecânico.

Para nível superior, os cargos são para arquiteto, assistente social, contador, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro sanitarista e geólogo.

Os cargos são para diversos municípios do Acre e os vencimentos chegam até R$7.161,76.

Veja a publicação completa:

processo seletivo saneacre