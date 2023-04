Homem é preso em Rio Branco após pichar paredes de escola com ameaças à diretora

Um homem identificado como Felipe Batista de Oliveira, de 22 anos, conhecido como “Magnata”, foi preso dentro do Centro de Ensino para Jovens e Adultos (Ceja) após realizar pichações com ameaças nas paredes da instituição. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (26).

O Ceja fica localizado no centro de Rio Branco, ao lado da sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com informações, o homem teria pichado as paredes do local com ameaças contra a diretora e apologia ao crime, com identificação de uma facção criminosa.

Felipe Batista tem, ainda, uma passagem pela polícia por crime de agressão e ameaça contra a própria mãe.

A polícia foi acionada e, ao chegar, o homem reagiu à prisão, desacatando os militares e ameaçando a direção e alunos. Ele foi levado para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla).