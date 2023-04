Ibama diz que ‘cinturão do desmatamento’ passa pelo Acre e justifica embargos

O desmatamento nos estados da Amazônia nos primeiros três meses de 2023 registra a segunda pior alta da série histórica, com o total de 844,6 km². O Acre está em 7º na lista dos estados que mais desmatou. Uma operação, que também passou pelo Amazonas e Rondônia, embargou 90% das indústrias de madeira do estado, além de 221 fazendas.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o presidente nacional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, afirma que há um cinturão do desmatamento enraizado no norte do país, que vai do Maranhão, passando pelos estados do Tocantins, Pará, Mato Grosso, Amazonas, até o Acre.

Ainda segundo Rodrigo Agostinho, o Governo Federal tem buscado fortalecer o Ibama, promovendo embargo a áreas de desmate ilegal, a fim de cortar o ciclo e evitar que estes produtores tenham acesso à financiamento e reestruturação da equipe.

De acordo com dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), os estados com maior índice de desmatamento nos três primeiros meses do ano são: Mato Grosso (311 km²), Amazonas (187 km²) e Pará (161 km²).