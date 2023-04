Indústria da madeira tem pátios bloqueados e medida pode paralisar vários setores no Acre

Cerca de 95% das atividades da indústria madeireira no Acre foram bloqueadas desde a última segunda-feira (03). O Sindicato das Indústrias Madeireiras (Sindusmad) informou que a ordem veio de Brasília.

O bloqueio administrativo foi deliberado junto ao Sistema do Documento de Origem Florestal (DOF), emitido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).

- Publicidade-

O sindicato dos madeireiros afirma que medida foi tomada sem nenhum aviso prévio e que os prejuízos podem ser incalculáveis para todo o Acre. Outros setores como de cerâmica, construção civil, frigoríficos e panificação, que dependem diretamente da madeira, podem paralisar suas atividades a qualquer momento.

O presidente do Sindusmad, Thyago Barlatti, destaca que o setor madeireiro no Norte trabalha dentro da legalidade.

“Fomos realmente surpreendidos, até porque é de conhecimento de todos a forma transparente e legal que o nosso setor vem trabalhando, com respeito e proteção ao meio ambiente, inclusive, isso é reconhecido mundialmente”, disse o presidente do Sindusmad.

Uma reunião extraordinária do setor com a diretoria da Federação das Indústrias (FIEAC) para tratar sobre o bloqueio foi feita. O presidente da FIEAC, José Adriano, pediu mais clareza sobre as ações dos órgãos fiscalizadores e apontou o bloqueio como desproporcional.