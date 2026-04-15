Professor que esqueceu filho no carro escreve carta: “Perdão, meu filhinho”

Texto revela dor, culpa e desabafo após morte de criança de 3 anos

Jofran Oliveira, professor de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Rondonópolis, que esqueceu o filho de três anos dentro do carro no estacionamento do campus, escreveu uma carta direcionada ao menino pedindo perdão e lembrando o quanto o pequeno mudou a vida de sua família.

Logo no início do texto, o pai destaca o amor e o orgulho que sempre sentiu pelo filho. “Tenho o maior orgulho do mundo em ser o seu papaizito. Para sempre serei”, escreveu.

Na carta, Jofran relembra a gestação e descreve a mãe da criança como uma “guerreira”, mencionando os desafios enfrentados durante a gravidez. Ele também recorda momentos simples do cotidiano, como as brincadeiras, os gestos de carinho e as palavras do menino.

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Em um dos trechos mais emocionantes, o pai fala sobre o vínculo entre o filho e a família. “Eu jamais vi um amor tão lindo quanto o seu com a sua mãe. Puro, forte, intenso”, relatou.

O desabafo mais impactante aparece quando ele aborda diretamente a tragédia. Em meio à dor, o professor reconhece a falha e expressa culpa profunda. “Como pude esquecer a minha vida naquele carro?”, questiona. Em seguida, afirma: “Sem desculpas, só culpa. Meu mundo explodiu”.

Em outro trecho, ele pede perdão de forma direta e comovente. “Perdão, meu amor. Perdão, meu filhinho. Eu levarei essa dor dentro do meu coração pelo resto da minha vida”, escreveu.

O texto também revela o impacto emocional após o ocorrido. “Me encontrei no vale da sombra da morte, sozinho, sem fé”, desabafa o pai ao descrever o momento posterior à tragédia.

Apesar do sofrimento, Jofran afirma que tem encontrado forças no apoio da família e na fé. “Não estamos mais sozinhos. Deus e uma comunidade imensa estão conosco”, destacou.

A carta foi encerrada com uma declaração de amor e despedida que emocionou internautas: “Te amei, te amo e pra sempre te amarei”.

A publicação teve grande repercussão nas redes sociais e gerou uma onda de solidariedade, com mensagens de apoio à família e reflexões sobre o caso.

A morte da criança reacende o alerta sobre os riscos de esquecer menores dentro de veículos, situação que pode levar a consequências fatais, especialmente em dias de calor.