Instituto Federal do Acre constitui comitê para promoção da Cultura de Paz

O Instituto Federal do Acre (Ifac), através da Portaria de Pessoal Ifac nº 453, de 19 de abril de 2023, constituiu o Comitê de Prevenção e Diagnóstico de Violência no Ifac, com o objetivo de diagnosticar as principais violências na comunidade acadêmica para projetar ações, monitorar riscos e organizar protocolos para as mais diversas situações.

Acesse aqui a Portaria de Pessoal Ifac nº 453, de 19 de abril de 2023

As primeiras ações do comitê foram discutidas durante reunião realizada na quinta-feira (13.04), com a participação de gestores. Na reunião, foi discutida nota, na qual estabelece que, “…como instituição educacional, o Ifac empreende e implanta medidas contra a violência com vistas a construção de um ambiente mais seguro e de paz para toda sua comunidade acadêmica, principalmente diante dos últimos acontecimentos, que envolvem o ambiente escolar”.

O comitê informa que adotará as providências para aprimoramento de ações institucionais com o objetivo de prevenir e resguardar a segurança durante a realização das atividades acadêmicas. Além da criação do comitê, foi encaminhado, de imediato, a todos os gestores ofício circular contendo a atualização dos procedimentos a serem adotados em situações de risco à integridade física dos estudantes e servidores.

Acesse aqui a Nota do Comitê de Prevenção e Diagnóstico de Violência no Ifac

A orientação do Comitê de Prevenção e Diagnóstico de Violência no Ifac é que não sejam disseminadas notícias falsas, nem quaisquer notícias referentes a ataques e ameaças que não sejam divulgadas por canais oficiais ou canais de comunicação confiáveis. “Duvide de manchetes sensacionalistas e xeque as informações antes de compartilhar quaisquer notícias”, destaca a nota.

Além disso, o comitê recomenda que servidores informem, sempre, à gestão da unidade, a presença de pessoas com comportamento atípico ou movimentações estranhas no interior do campus e seu entorno ou que possam ter acessado a instituição. “Importante destacar, ainda que, disseminar notícias falsas em redes sociais é crime, sendo passível de punição de 15 dias a seis meses de prisão, pois trata-se de uma “contravenção penal”, diz a nota, acrescentando que através do Comitê de Prevenção e Diagnóstico de Violência no Ifac, “o Instituto Federal do Acre reitera seu compromisso com a segurança de todos”.

Campanha – Paralelo às ações do comitê foi lançada a campanha “Ifac incentiva a Cultura de Paz”, orientando à comunidade acadêmica que qualquer tipo de informação sobre possíveis ameaças e ataques contra o Ifac seja denunciado nas unidades e canais competentes. Também serão afixados nas áreas comuns das unidades, cartazes sinalizadores indicando os setores responsáveis pelo recebimento imediato de denúncias.

Matérias sobre violência bem como documentos relacionados ao tema, como o documento intitulado “Recomendações para Proteção e Segurança no Ambiente Escolar” concebido pelo Grupo de Trabalho Executivo do Ministério da Educação para o Enfrentamento e Prevenção às Violências nas Escolas e Universidades, serão disponibilizados pela Diretoria Sistêmica de Comunicação (DSCOM) no site institucional, na aba Comunicação, no link Campanha Ifac incentiva a Cultura de Paz.