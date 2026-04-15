Veja por que look de modelo em mercado gerou polêmica

Uma modelo virou assunto nas redes sociais após ser criticada enquanto fazia compras em um supermercado. O motivo foi o look escolhido, que chamou atenção de outros clientes no local.

A mulher usava uma roupa considerada ousada, com uma fenda alta na perna, o que gerou reação de um homem que afirmou ter se sentido desconfortável com a vestimenta. “Fiquei constrangido”, disse.

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O episódio rapidamente ganhou repercussão e passou a dividir opiniões entre internautas. Enquanto alguns concordaram com a crítica e defenderam limites em determinados ambientes, outros saíram em defesa da modelo e destacaram o direito individual de se vestir como quiser em espaços públicos.

A discussão também levantou debates sobre liberdade de expressão, comportamento social e padrões impostos sobre o corpo feminino.

Com informações Bacci Notícias