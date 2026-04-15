15/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Veja por que look de modelo em mercado gerou polêmica

Roupa usada durante compras gerou debate e dividiu opiniões nas redes

Por Redação ContilNet 15/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Veja por que look de modelo em mercado gerou polêmica
Veja por que look de modelo em mercado gerou polêmica/Foto: Reprodução

Uma modelo virou assunto nas redes sociais após ser criticada enquanto fazia compras em um supermercado. O motivo foi o look escolhido, que chamou atenção de outros clientes no local.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A mulher usava uma roupa considerada ousada, com uma fenda alta na perna, o que gerou reação de um homem que afirmou ter se sentido desconfortável com a vestimenta. “Fiquei constrangido”, disse.

LEIA TAMBÉM:

Evoney Fernandes é confirmado como atração principal no aniversário de Jordão

O episódio rapidamente ganhou repercussão e passou a dividir opiniões entre internautas. Enquanto alguns concordaram com a crítica e defenderam limites em determinados ambientes, outros saíram em defesa da modelo e destacaram o direito individual de se vestir como quiser em espaços públicos.

A discussão também levantou debates sobre liberdade de expressão, comportamento social e padrões impostos sobre o corpo feminino.

Com informações Bacci Notícias

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.