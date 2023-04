Jô e John são as dúvidas do técnico Kinho Brito no Galvez

O zagueiro Jô e o atacante John, ambos lesionados, são as dúvidas do técnico Kinho Brito no Galvez para o duelo contra o Rio Branco. A partida programada para a próxima quinta, 27, às 18 horas, no Florestão, é decisiva e o Imperador precisa vencer para manter as possibilidades de lutar pelo título.

“O Jô foi poupado contra o São Francisco e John deixou o jogo com uma lesão na panturrilha. Nosso departamento médico vem trabalhando e espero contar com os dois”, disse o treinador.

Momento é de descanso

De acordo com Kinho Brito, esse é o momento de trabalhar na recuperação dos atletas e ter um descanso total.

“A sequência de jogo dificultou para todos e os atletas estão sentindo. Vamos trabalhar, mas não posso exigir muito do grupo”, avaliou Kinho Brito.

Pode mexer

Kinho Brito vai definir o Galvez somente após o treinamento da quarta, 26, no CT do Imperador. Contudo, nas duas últimas partidas, o treinador realizou mudanças, inclusive, na formação tática.