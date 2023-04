Mãe e filha do Acre desaparecem após viagem para MT; redes sociais são desativadas

Familiares de Ana Maria Rodrigues da Silva, de 41 anos, pedem ajuda para encontrar a mulher, que está desaparecida desde o dia 5 de abril, junto com sua filha, Ana Beatriz Rodrigues de Souza, uma criança de 11 anos.

As informações passadas são que Ana Maria morava no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco, vendeu todas as suas coisas após conhecer um homem, ainda não identificado, na internet e decidiu viajar escondida para Mato Grosso, levando a filha. Desde então a família não tem mais notícias da mulher. Apenas souberam do caso após perguntarem aos vizinhos sobre ela.

Uma parente de Ana Maria conta que ela é aposentada e faz tratamento no Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac). A família registrou um boletim de ocorrência e aguarda o início das investigações, na tentativa de descobrir o paradeiro da mulher e de sua filha.

Ainda segundo informações, as redes sociais dela foram desativadas e o número de telefone não funciona mais.

Se souber qualquer informação sobre o paradeiro de Ana Maria e de sua filha, entre em contato por meio do número: (68) 99282-5340.