Rio Branco prevê R$ 693 mil para esporte em áreas vulneráveis

Projeto levará esporte às comunidades/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco prevê destinar R$ 693 mil à execução de atividades esportivas em comunidades consideradas socialmente vulneráveis. O processo de seleção da entidade responsável pelo projeto “Rio Branco em Movimento” foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17).

O plano contempla oficinas, competições, ações comunitárias e capacitações de profissionais e voluntários. As atividades deverão atender pessoas de diferentes idades e incluir modalidades esportivas individuais e coletivas.

Segundo o edital, a iniciativa busca ampliar o acesso ao esporte, estimular hábitos saudáveis e promover a integração comunitária. O projeto também pretende formar lideranças locais para atuar como multiplicadoras das práticas esportivas nos bairros.

Poderão participar da seleção entidades esportivas sem fins lucrativos constituídas há pelo menos dois anos, com sede ou atuação comprovada em Rio Branco. As instituições também precisarão demonstrar experiência na execução de projetos esportivos, educacionais ou sociais.

A organização selecionada deverá apresentar contrapartida mínima de 5%, equivalente a R$ 34.650. O valor poderá ser disponibilizado em dinheiro, bens ou serviços economicamente mensuráveis.

O edital, no entanto, apresenta uma divergência na descrição do repasse: informa R$ 693 mil em algarismos, mas registra “seiscentos e noventa e três reais” por extenso. A contrapartida de R$ 34.650 confirma que o montante pretendido é de R$ 693 mil, mas o erro material deverá ser corrigido oficialmente pela prefeitura.