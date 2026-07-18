Bujari abre crédito de R$ 400 mil para realizar a ExpoBujari

Recursos serão aplicados em serviços e premiações do evento

A Prefeitura de Bujari abriu crédito suplementar de R$ 400 mil para custear despesas relacionadas à realização da ExpoBujari. A autorização consta em decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17).

Do valor total, R$ 373 mil serão destinados à contratação de serviços de terceiros. Outros R$ 27 mil serão utilizados no pagamento de premiações culturais, artísticas, científicas, esportivas e de outras modalidades previstas na programação.

Os recursos serão incorporados ao orçamento do Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, na ação destinada às festividades da ExpoBujari.

De acordo com o decreto, o dinheiro virá do excesso de arrecadação registrado em uma fonte vinculada a transferências estaduais. A verba decorre do Convênio nº 39/2026, firmado com a Secretaria de Estado de Agricultura.

A prefeitura também formou a comissão responsável pela organização da cavalgada da 14ª edição do evento. Os integrantes não receberão remuneração específica pelo trabalho, considerado serviço público relevante.

O decreto não apresenta as datas da ExpoBujari nem detalha quais serviços serão contratados com os R$ 373 mil.