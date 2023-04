Mailza publica 41 novas nomeações no DOE desta quinta-feira; confira os nomes

A governadora em exercício, Mailza Silva, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (20), 41 novos nomes que irão compor o executivo estadual.

As nomeações são para diversas secretarias e institutos do Estado, como a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (IDAF), Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM) e Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE).

Confira os nomes: