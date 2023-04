Maurício Carneiro comanda treino tático e deve definir o Humaitá

O técnico Maurício Carneiro comanda um treino tático na tarde desta terça, 25, no campo B da Federação de Futebol, e deve definir os titulares do Humaitá para o jogo contra o Independência. O Tourão é vice-líder do returno com 7 pontos e uma vitória no jogo programado para quinta, 27, às 16 horas, no Florestão, deixará a equipe próxima de confirmar uma vaga nas competições nacionais em 2024.

Diego e Marquinhos

- Publicidade-

O zagueiro Diego e o volante Marquinhos foram relacionados contra o Atlético, mas não foram utilizados no confronto. Os dois atletas serão reavaliados pelo departamento médico e podem ser duas opções importantes para o confronto.

Elevar a qualidade

Mesmo com o melhor do Estadual, o Humaitá vem oscilando bastante durante os jogos. A equipe luta pelo bicampeonato e Maurício Carneiro tenta encontrar os ajustes para tornar a equipe mais forte na reta final do Estadual.