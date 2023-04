Morador se revolta com motorista do ICMbio após naufrágio de barco em Sena Madureira

O naufrágio de uma embarcação no rio Caeté, em Sena Madureira, gerou revolta entre moradores. Um deles perdeu 25 sacas de sal que estavam sendo transportadas para a sua propriedade.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o ribeirinho Antônio Maia demonstra total insatisfação em face do ocorrido e reclama de motoristas do ICMbio que trafegavam no Caeté de voadeiras e supostamente teria provocado o alagamento da canoa.

- Publicidade-

O naufrágio teria sido registrado na passagem da canoa pelas voadeiras. “Além das sacas de sal, molhou os motores, documentos, enfim, tudo. Sei que a culpa não é do ICMbio e, sim, desses motoristas irresponsáveis”, desabafou.