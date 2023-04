Municípios do Acre atingidos por enchentes são prioridade no calendário do Bolsa Família; confira

Os municípios do Acre em situação de emergência ou calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal terão o pagamento do Bolsa Famílias unificados para o primeiro dia do calendário do programa.

Serão contemplados os estados de São Paulo, Espírito Santo, Acre e os municípios atingidos pela estiagem no Rio Grande do Sul, além dos povos Yanomami.

O calendário de repasses do Bolsa Família é feito de forma escalonada, a partir do final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Os primeiros beneficiários a receber são os com NIS de final um, nesta sexta-feira (14).

O programa paga o valor mínimo de R$ 600, mais o adicional de R$ 150 por cada cada criança de zero a seis anos.