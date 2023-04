“Não vai ficar em branco”, diz Adailton sobre derrubada de emenda na Aleac

Na sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), realizada nesta quarta-feira, o deputado estadual Adailton Cruz (PSB) demonstrou grande preocupação com a situação dos trabalhadores da saúde do grupo VII, que inclui os técnicos em gerais, como enfermagem, radiologia, laboratório e higiene dental, entre outros.

Segundo o deputado, não reajustar o valor do plantão extra, destes profissionais, que são responsáveis diretos pela assistência aos acriano, e tem seus plantões congelados a década, é um atentado a nossa saúde pública, a dignidade humana e uma injustiça inaceitável.

Adailton Cruz lamentou a falta de reconhecimento e valorização dos trabalhadores da saúde, mas afirmou que não irá baixar a cabeça diante deste cenário. Ele pretende continuar insistindo no processo de respeito e reconhecimento salarial para estes profissionais.

O deputado afirmou que irá convocar uma audiência pública para discutir o orçamento da saúde, a fim de reformular o plano de carreira e concluir afirmando que esta injustiça não ficará em branco.

Além disso, durante a sessão, Adailton Cruz votou a favor da aprovação de três projetos de lei importantes para os servidores públicos. Um deles prevê reajuste geral aos servidores públicos, e outro atualiza a tabela de plantão emergencial da Sesacre para os grupos I, II e III. O terceiro projeto substitui contratações temporárias por efetivas na saúde.

Apesar de ter conseguido a aprovação destes projetos, o deputado lamentou que a Assembleia Legislativa não tenha dado o voto de confiança necessário aos técnicos profissionais da saúde.

Adailton Cruz afirmou que irá se reunir com os sindicatos para discutir os próximos passos e que está empenhado em dar voz ativa aos trabalhadores da saúde. O parlamentar tem sido um forte defensor dos direitos dos profissionais técnicos da saúde, que muitas vezes são esquecidos ou negligenciados. Sua dedicação à causa é exemplar, e ele demonstra sua determinação ao prometer convocar uma audiência pública para discutir o orçamento da saúde e reformular o plano e carreira dos profissionais da área.