Nível do Rio Acre continua a subir neste sábado; confira as últimas medições

A enchente do Rio Acre que deixou a capital Rio Branco em situação emergencial começou ainda na quinta-feira (23). Foram cerca de 90 bairros atingidos e mais de 11 mil moradores desalojados.

Apesar das previsões de vazante do Rio Acre para a próxima semana, na manhã deste sábado (1), as águas chegaram a marca de 17,49 metros às 6h no município de Rio Branco, de acordo com o boletim da enchente da prefeitura.

A cota de alerta é 13,50m e a de transbordamento 14m. O Rio Acre já invadiu a Gameleira e se aproxima de mais residências dos bairros adjacentes.