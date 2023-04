Novo presidente da Fundação Palmares cita Acre em discurso: “Vamos ter nomes de diferentes lugares”

Durante entrevista à Folha de São Paulo, o novo presidente da Fundação Palmares, João Jorge Rodrigues, disse que o órgão irá agradar todos os brasileiros e que as ações da gestão deverão ser mais nacionalizadas.

Ao citar o Acre, o presidente disse que a nova gestão da Fundação, que é a responsável pela promoção da igualdade racial no país, deverá ser composta por nomes de diferentes lugares do Brasil.

“Vamos ter novos nomes de diferentes lugares do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amapá, de pessoas que fizeram bem ao país. Vai ser muito mais nacional. Vamos agradar os brasileiros desde Porto Alegre ao Acre e à Paraíba, negros e não negros”, disse.

A Fundação Palmares é um órgão ligado ao Ministério da Cultura, que foi reativado durante o novo governo do presidente Lula. Indicado pela ministra Magareth Menezes, João Jorge é líder do Olodum e prometeu fazer uma “limpeza” na estrutura da entidade.

O presidente anterior, ainda na gestão Bolsonaro, foi Sérgio Camargo, que já havia declarado que o Brasil não é um país racista.