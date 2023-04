Padre realiza especial Roberto Carlos em Rio Branco; saiba mais

A paróquia São Mateus, localizada no bairro Santo Afonso, vai realizar um tributo a Roberto Carlos. O evento acontece no dia 10 de junho, a partir das 19h, e terá a participação do padre Erenildo Costa.

De acordo com o padre Junior Garcia, o evento tem o intuito de arrecadar fundos para melhorar a estrutura da cozinha paroquial, local onde os voluntários cozinham alimentos para fazer doações.

“A iniciativa desse evento veio diante da situação difícil que a nossa paróquia vivenciou com as últimas enchentes. Várias comunidades pertencentes à paróquia sofreram muitos danos, assim como os próprios fiéis. Por não termos uma estrutura adequada, tivemos que trabalhar com o pouco que tínhamos. Então o objetivo desse evento é melhorar a estrutura física da cozinha paroquial para nossas voluntárias que fazem sopa e comida para doação e ajudar as comunidades atingidas pela alagação”.

Os ingressos custam R$ 120, com direito a uma mesa com quatro cadeiras. Além de Erenildo Costa, outros convidados animarão a noite, são eles:

Pe. Junior Garcia

Pe. Paulo

Pe. Jairo Coelho

Frei Renan Barros

Lidson Martins

Jacó Viola

As Patroas

Para mais informações e compra de mesas, basta entrar em contato através dos números: (68) 9 9997-1990/ 9 9936-3437. Os ingressos também estão disponíveis na secretaria da paróquia, no bairro Santo Afonso, avenida Francisco Ribeiro, nº 1021.