Passageiros de avião que fez pouso forçado no Acre são resgatados por voadeira

O avião de modelo Corisco Embraer 711, que fez pouso forçado entre os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, nesta terça-feira (18), transportava quatro pessoas, de acordo com novas informações repassadas pela Polícia Militar à reportagem do ContilNet.

O monomotor sofreu uma pane no motor, o que fez com que o piloto, identificado como Carlinhos, fizesse o pouso forçado em uma área do Seringal Itatinga, que fica a 1h30 de distância de Manoel Urbano.

A Prefeitura enviou uma voadeira para resgatar os tripulantes, incluindo o piloto, que sofreu um mal súbito e algumas escoriações.

As pessoas que estavam no avião ainda não foram identificadas, de acordo com a PM.