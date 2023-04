Pelo menos 16 bairros estão com alto risco de deslizamento de terras em Rio Branco

O tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco, revelou, em conversa com a equipe do ContilNet, que pelo menos 16 bairros da capital estão classificados com risco alto e muito alto de erosões, após as enchentes do Rio Acre.

De acordo com o coordenador, mais de 2.400 pedidos de vistorias foram solicitados até o momento.

“Até agora, cerca de 870 imóveis estão com alto risco de desbarrancamento, o que afeta mais de 3.800 pessoas”, conta.

Falcão alerta, ainda, para um agravamento sério em áreas de risco nos bairros de Rio Branco. “Estamos finalizando um relatório com dados graves sobre a situação de Rio Branco, em breve estaremos divulgando”, destaca.

No último domingo (16) sete casas foram destruídas durante um desmoronamento no bairro Cidade Nova. Além disso, outras três residências foram interditadas e vinte estão sendo monitoradas.

Segundo o tenente-coronel, todos os dias estão sendo registrados pequenos casos de erosões na capital.