Pelo menos 80 famílias não vão poder voltar para suas casas após enchente em Rio Branco

As águas do Rio Acre baixaram na capital e deixaram um rastro de destruição. Em Rio Branco, o afluente alcançou 17,72m. Mais de seis mil pessoas foram atingidas pela enchente, e cerca de 2,2 mil foram para abrigos montados em escolas e no Parque de Exposições.

A Defesa Civil de Rio Branco já iniciou as vistorias às edificações residenciais atingidas pelas águas. Segundo o coordenador do órgão, tenente-coronel Cláudio Falcão, pelo menos 80 residências ficaram comprometidas após a enchente do Rio Acre.

“Estamos com pelo menos 1180 vistorias previstas para realizar. Até o momento, verificamos 80 edificações comprometidas, que não tem mais condições de habitar. Ainda não temos um estudo completo, estamos avançando”, explica.

De acordo com o coordenador, as famílias serão realocadas para locais seguros, com o suporte da Prefeitura de Rio Branco.