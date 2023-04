Polícia faz operação contra ataques em escolas; oito são detidos

A Polícia Civil de Santa Catarina realiza nesta 4ª feira (19/04) uma operação para apurar planejamentos de ataques em escolas em ao menos 5 Estados.

Serão cumpridos 10 mandados de internações provisórias, 13 de busca e apreensão e 11 afastamentos de sigilos de dados. Até às 8h44, 8 adolescentes foram detidos, sendo 1 de Santa Catarina, 2 do Paraná e 5 de São Paulo.

- Publicidade-

A operação em curso investiga a prática de atos semelhados aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa, e contra o estatuto do desarmamento. A investigação é comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Agentes cumprem as buscas em Blumenau (SC), São Paulo (SP), Itapira (SP), São José dos Campos (SP), Salto (SP), Curitiba (PR), Guaíra (PR), Recife (PE), Barra Mansa (RJ), Duque de Caxias (RJ) e em São Gonçalo (RJ).

As investigações iniciaram depois do ataque a uma creche na cidade de Blumenau (SC) no dia 5 de abril. Na ocasião, um homem invadiu a instituição e matou 4 crianças de 4 a 6 anos. O assassino foi preso.