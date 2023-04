Prefeitura de Brasiléia realiza Programa Saúde na Escola

A Prefeitura de Brasiléia, por meio das Secretarias de Saúde e Educação, está promovendo uma série de ações educativas em saúde nas escolas da Rede municipal e estadual de ensino, onde atenderão as 10 escolas contempladas pelo programa.

As atividades fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE), que busca articular os espaços de aprendizagem às Unidades de Saúde nas comunidades e serão realizadas durante todo o ano.

- Publicidade-

A atividade desta terça-feira, 25, aconteceu na escola Rui Lino, com a presença do secretário de saúde, Francélio Barbosa, coordenadora do Programa, enfermeira Vânia Carolina, secretários municipais e equipe da educação.

As intervenções são realizadas de forma didática e lúdica, de acordo com a faixa etária de idade dos alunos, por equipes multiprofissionais das Unidades de Saúde, tais como: enfermeiras, professores, educadores físicos, dentistas, agentes comunitários, nutricionistas, psicólogas, fisioterapeutas e médicos.

Os temas são diversos e incluem palestras sobre higiene, saúde bucal, escovação supervisionada, distribuição de kits odontológicos (escova e pasta dental, fio dental e caderneta de orientações), verificação da situação vacinal dos estudantes, vacinação dos professores, vacina da influenza e acompanhamento antropométrico ( peso e estatura).