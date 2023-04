Prefeitura no Acre abre processo seletivo para Saúde com salário de até R$ 11 mil

A Prefeitura de Porto Acre anunciou abertura de processo seletivo para contratação de servidores que atuarão na Secretaria Municipal de Saúde.

As vagas são disponíveis para nível médio, técnico e superior. O quantitativo ofertado é de: oito vagas para o cargo de médico clínico geral (2); enfermeiro (2); psicólogo (1); assistente social (2) e técnico de enfermagem (1), os quais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 30 e 40 horas. Os salários alternam de R$ 1.500,00 a R$ 11.000,00.

Inscrições

Para se inscrever, os candidatos precisam efetuar as inscrições na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Josefino Leal, bairro Livramento, nos dias 27 de abril de 2023 e nos dias 2 e 3 de maio, entre 8h às 12h e das 13h às 17h, de forma gratuita.

Resultado

Os aprovados serão classificados pela soma dos pontos obtidos na análise curricular e dos documentos comprobatórios. Em caso de hipótese de empate, terá preferência o candidato com maior idade.

A validade do processo é de três meses, a contar da homologação do resultado da seleção do presente edital e poderá ser prorrogado uma única vez, por até igual período, a critério da Administração.