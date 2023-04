Relatório registra redução de 25% no índice de homicídios na primeira quinzena de abril no Acre

Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revela a redução de 25% no índice de homicídios no Acre na primeira quinzena do mês de abril de 2023, em comparação com o mesmo período do mês de março de 2023.

O relatório foi produzido pela Diretoria de Inteligência em Segurança Pública da Polícia Civil e demonstra o resultado do trabalho integrado das forças de segurança do Estado.

De acordo com o levantamento, de 1º a 15 de março de 2023, foram registrados oito homicídios em todo o Acre. Já durante o mesmo período de abril de 2023, o número caiu para 6, o que representa uma redução de 25%.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, explica que a redução nos índices é o esforço de um trabalho conjunto:

É fruto de análise criminal que determina os locais onde a polícia deve estar presente. “Também são ações baseadas em trabalhos da inteligência para promover a apreensão de entorpecentes e armas, o que impacta efetivamente na redução da violência”, ressalta.

Quanto ao trabalho desenvolvido nos primeiros meses do ano, o secretário esclarece que a tendência é ampliar o leque de ações, com a integração entre todas as forças de segurança. “Teremos outras operações, força-tarefa junto às polícias locais, que atuam com estratégias e ações especializadas das polícias Civil e Militar”, afirma o coronel José Américo Gaia.