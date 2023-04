Reunião encaminha liberação para construção de estádio do legado da Copa

Uma reunião realizada na tarde desta terça, 25, na Prefeitura de Rio Branco, com as presenças do vice-presidente da FFAC, Adem Araújo, a representante da CBF, Érica Guerreiro, e técnicos da gestão pública encaminhou a liberação dos laudos para a construção do estádio de grama sintética da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).

“Estamos trabalhando para liberação dessas autorizações há quase quatro meses. Na reunião deixamos tudo praticamente resolvidos. Faltam alguns detalhes, mas as principais adequações do projeto foram realizadas”, explicou Adem Araújo.

No máximo em 45 dias

De acordo com Érica Guerreiro, a construção deve ser iniciada no máximo em 45 dias.

“Nas próximas duas semanas deveremos ter todas as autorizações da prefeitura e vai ser possível estabelecer um prazo mais preciso. Acredito que em 45 dias a obra será iniciada”, comentou a representante da CBF.

Entrega em janeiro

Segundo Adem Araújo, a previsão para a conclusão das obras é para janeiro de 2024.

“Estamos trabalhando com essa data e desta maneira no Estadual do ano que vem não teremos mais os problemas ocorridos este ano por causa das chuvas e o gramado do Florestão muito encharcado”, avaliou o dirigente.