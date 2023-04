SEE: inscrições para processo seletivo para professores encerram nesta quinta

A Secretaria do Estado de Administração – SEAD e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, no Estado do Acre, abrem Processo Seletivo que tem objetivo de preencher 4.466 vagas para Professores em diversas localidades.

As vagas estão separadas entre as respectivas áreas:

Ensino Regular: Professor PNS – P2 – Arte (99);Professor PNS – P2 – Biologia/Ciências (159);Professor PNS – P2 – Educação Física (61);Professor PNS – P2 – Filosofia (36);Professor PNS – P2 – Física (54);Professor PNS – P2 – Geografia (170);Professor PNS – P2 – História (157);Professor PNS – P2 – Língua Espanhola (64);Professor PNS – P2 – Língua Inglesa (61);Professor PNS – P2 – Língua Portuguesa (193);Professor PNS – P2 – Matemática (231);Professor PNS – P2 – Pedagogia ou Normal Superior (1.069);Professor PNS – P2 – Química (34);Professor PNS – P2 – Sociologia (24);

Educação de Jovens e Adultos – EJA: Professor PNS – P2 – EJA I (73);Professor PNS – P2 – Linguagens (57);Professor PNS – P2 – Língua Inglesa (5);Professor PNS – P2 – Língua Espanhola (9);Professor PNS – P2 – Ciências Humanas (56);Professor PNS – P2 – Matemática e Física (51); Professor PNS – P2 – Ciências da Natureza (44);Professor PNS – P2 – Educação Física (7);

Educação de Jovens e Adultos – EJA – Prisional: Professor PNS – P2 – EJA I (4); Professor PNS – P2 – Linguagens (3);Professor PNS – P2 – Ciências Humanas (2);Professor PNS – P2 – Matemática e Física (2);

Educação de Jovens e Adultos – EJA -Socioeducativo: Professor PNS – P2 – EJA I (3);Professor PNS – P2 – Linguagens (8);Professor PNS – P2 – Língua Espanhola (1);Professor PNS – P2 – Ciências Humanas (3);Professor PNS – P2 – Matemática e Física (1);Professor PNS – P2 – Ciências da Natureza (3);Professor PNS – P2 – Educação Física (2);

Aprender é o Caminho: Professor PNS – P2 – Linguagens (15);Professor PNS – P2 – Ciências Natureza, Matemática e suas Tecnologias (11);Professor PNS – P2 – Ciências Humanas (7);

Educação Especial: Assistente Educacional (871);Professor P1 – Mediador (245);Professor PNS – P2 – Atendimento Educacional Especializado – AEE (211);Professor PNS – P2 – Tradutor Intérprete de Libras (62);Professor PNS – P2 – Libras (5);Professor PNS – P2 – Brailista (15);

Educação do Campo: Professor PNS – P2 – Pedagogia ou Normal Superior – Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) (142);Professor PNS – P2 – Linguagens (6º ao 9º e/ou Ensino Médio) (27);Professor PNS – P2 – Ciências Humanas (6º ao 9º e/ou Ensino Médio) (41);Professor PNS – P2 – Ciências da Natureza, Matemática e Suas Tecnologias (6º ao 9º e/ou Ensino Médio) (37);Professor PNS – P2 – Educação Física (6º ao 9º e/ou Ensino Médio) (21);

Centro de Estudo de Línguas – CEL: Professor PNS – P2 – Língua Espanhola (2);Professor PNS – P2 – Língua Francesa (1);Professor PNS – P2 – Língua Inglesa (6);Professor PNS – P2 – Libras (1).

Os professores poderão atuar nas seguintes localidades: Acrelândia; Brasileia; Cruzeiro do Sul; Feijó; Mâncio Lima; Plácido de Castro; Porto Acre; Rio Branco; Rodrigues Alves; Sena Madureira; Senador Guiomard; Tarauacá; Assis Brasil; Bujari; Capixaba; Epitaciolândia; Jordão; Manoel Urbano; Marechal Thaumaturgo; Porto Walter; Xapuri.

A fim de atuar nos cargos é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 18 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, tenha diploma devidamente registrado com conclusão de curso de licenciatura e graduação na área, dentre outros. Para pessoas se enquadram nas características listadas no edital, uma porcentagem de vagas será reservada.

O valor da remuneração será de R$ 1.139,81 a R$ 2.884,22, e com carga horária de 12 a 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas via site do IBFC, a partir do dia 27 de março de 2023 a 24 de abril de 2023, até as 21h, com a taxa sendo de R$ 60,00 a R$ 80,00. Há possibilidade de solicitar isenção entre os dias 27 a 29 de março de 2023, até 21h.

Da Seleção

A avaliação se dará em prova objetiva para todos os cargos. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 28 de maio de 2023. O prazo para interposição de recurso será de dois dias úteis, no horário das 8h do primeiro dia às 15h do último dia, contados do primeiro dia subsequente da data de divulgação oficial do ato objeto do recurso.

O Processo Seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por período igual. Para mais informações acesse o edital completo em nosso site.

