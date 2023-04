URGENTE: show de Amado Batista no Acre é suspenso após polêmicas

O prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Pontes de Amorim, publicou na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (27), a suspensão do contrato firmado para a realização do show do cantor Amado Batista para o 31º aniversário do município, no interior do Acre.

O contrato virou polêmica discutida nas redes sociais e ganhou repercussão na imprensa nacional. Acontece que a prefeitura do município iria desembolsar a quantia de R$ 310 mil para Amado se cantar no município. A contratação havia sido divulgada no Diário Oficial do Acre na última sexta-feira (14). De acordo com o documento, o prefeito Jailson Pontes de Amorim realizaria o pagamento através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Dias depois, o show virou alvo de investigação por parte do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que questionou a origem da verba para realização do evento e o fato do município de apenas 19.767 mil habitantes, priorizará eventos como esse ao invés de destinar o valor para outras áreas mais essenciais.

Na época, inicialmente a prefeitura havia dito que a verba seria oriunda do orçamento da Secretaria Municipal de Educação. Após a polêmica, o gabinete do prefeito voltou atrás e disse que o Governo do Estado bancaria o evento. O Palácio negou e o MPAC abriu investigação.

No decreto publicado nesta quinta-feira (27), a prefeitura informou que suspendeu o contrato com a empresa responsável pelo show, porém, deverá iniciar um outro processo de licitação para dar continuidade à contratação. O show do cantor está marcado para ocorrer no dia 27 de julho. Até lá, a prefeitura deve encontrar uma outra forma de realizar o show.

“O prefeito Jailson Amorim comunica aos interessados que a licitação na modalidade inexigibilidade de licitação da empresa A.B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES especializada em produção musical exclusiva na comercialização de show do cantor amado Batista Batista está suspensa em virtude de correções parciais a serem realizadas no referido processo, em atendimento ao alerta do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE. A continuidade do referido processo será retomado tão logo sejam sanadas as inconsistências apontadas”, disse trecho da publicação.