Veículo perde a roda, provoca capotamento de táxi e deixa motorista ferido em Rio Branco

O taxista Raimundo Nonato Bezerra da Silva, 51 anos, ficou ferido após capotar o próprio veículo na manhã desta quinta-feira, 20, na rua Isaura Parente, no bairro 7° BEC (Batalhão de Engenharia e Construção), em Rio Branco (AC).

Segundo informações, o taxista Raimundo trafegava no sentido centro-bairro no veículo modelo Siena de cor branco e placa QWP-3D41, quando foi surpreendido por outro veículo modelo Ford Ka, de cor branco e placa MZT-4174, que acabou perdendo a roda dianteira esquerda e invadiu a contramão causando o acidente.

Ao tentar desviar do Ford Ka, Raimundo fez uma manobra que acabou fazendo com que o veículo Siena capotasse na pista. O motorista do Ford Ka permaneceu no local aguardando a chegada da polícia de trânsito e da ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o condutor do Ford Ka recusou atendimento médico e os paramédicos atenderam somente Raimundo que se queixava de dores e que, após o atendimento foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb), em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) controlaram o trânsito na rua Isaura Parente e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Após os trabalhos periciais, o veículo capotado e o outro que perdeu uma roda, foram removidos por um guincho e a pista foi totalmente liberada.