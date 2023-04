Vereadores de Rio Branco desistem de reajuste de 45% nos salários

Os vereadores de Rio Branco devem abdicar do reajuste de 45% em seus salários após o Ministério Público do Acre (MPAC) instaurar um processo de investigação.

Nesta semana a Mesa Diretora da Câmara recebeu um ofício solicitando diversos documentos que justifiquem o reajuste. O reajuste foi votado na semana passada e o salário iria de R$ 12 mil para R$ 17,4 mil.

- Publicidade-

Os vereadores enfrentam, ainda, o Tribunal de Contas do Estado (TCE). O presidente da câmara, Raimundo Neném (PSB), foi convocado para reunião e foi avisado que a Mesa Diretora pode enfrentar problemas com as contas e com a Justiça, caso o aumento fosse mantido.

De acordo com o TCE, o reajuste, nessa ocasião de equilíbrio das perdas inflacionárias deve valer para todos os servidores do município, não apenas para os vereadores.

Dessa forma, evitando futuros problemas com a justiça e com a população, os parlamentares decidiram revogar a lei do reajuste.