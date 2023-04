VÍDEO: caminhão com bois cai em atoleiro e tomba em ramal de Rio Branco

Imagens enviadas para a reportagem do ContilNet mostram um caminhão boiadeiro tombado, carregado de bois no ramal da União, na Transacreana, zona rural de Rio Branco. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (27).

De acordo com as imagens, o caminhão tombou ao passar em um atoleiro. No local, há um buraco, o que teria levado o caminhão a virar.

Apesar dos prejuízos materiais, o motorista não se machucou. Nas imagens os animais aparecem dentro do caminhão virado.

Segundo a pessoa que gravou o vídeo, vários veículos sofrem prejuízos ao precisar trafegar pelo ramal, por conta dos atoleiros. Ele ainda critica o trabalho realizado no local pelo Deracre.