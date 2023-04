Vídeo: foguete da SpaceX, de Elon Musk, explode logo após lançamento

O Starship, o foguete mais poderoso já criado no mundo, explodiu antes de completar sua missão de entrar na órbita da Terra. A espaçonave decolou na manhã desta quinta-feira (20/4), em Boca Chica, no Texas (EUA).

O lançamento ocorreu às 10h28, horário de Brasília. Quase quatro minutos depois, a equipe responsável registrou o acidente no ar. Nenhum tripulante estava a bordo.

A SpaceX, criadora da tecnologia, informou que a falha foi provocada por dois compartimentos do veículo que não conseguiram se dividir conforme esperado.

Assista ao momento da explosão:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

A decolagem estava programada para segunda-feira (17/4), mas o fundador da SpaceX, o empresário Elon Musk, informou que uma das válvulas de pressão do foguete parecia estar congelada, o que resultou no adiamento do lançamento.

Acompanhe a transmissão completa do lançamento:

Missão para testar espaçonave

Antes de o acidente acontecer, a missão estava prevista para durar 150 minutos. O principal objetivo dos engenheiros por trás da criação era observar o comportamento da espaçonave, enquanto, depois de decolar, ela permanecesse em órbita ao redor do planeta Terra.

A tecnologia foi escolhida pela Nasa para levar astronautas à Lua em 2025, pela primeira vez desde o fim do programa Apollo, em 1972.

Apesar da falha no teste, a SpaceX se pronunciou de forma otimista no Twitter. “Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje nos ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship”, escreveu.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

O Starship é um foguete composto por uma cápsula reutilizável de cerca de 50 metros de altura, que transporta equipamentos e carga, e o propulsor de foguete Super Heavy de primeiro estágio, com cerca de 70 metros. Ele é considerado mais completo do que o Space Launch System (SLS), a tecnologia desenvolvida pela própria Nasa para uma viagem à Lua em novembro de 2024.