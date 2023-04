Vovó fitness revela que já fez sexo com mais de 720 pessoas

Andrea Sunshine, mais conhecida nas redes sociais como “vovó fitness”, ela também é famosa por fazer conteúdo adulto na plataforma Onlyfans. No ano passado, a loira se envolveu em uma grande polêmica em uma academia. Ela alegou ter sido vítima de preconceito por ser “gostosa”, ao ser impedida de filmar seu treino em uma academia em Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréa Sunshine (@andrea__sunshinee)

- Publicidade-

Agora a influenciadora surpreendeu seus 341 mil seguidores ao fazer revelações picantes sobre a sua vida sexual. A modelo contou que já fez sexo com mais de 720 pessoas após se divorciar. Vale lembrara que Andrea foi casada por 18 anos, e agora garantiu que está “solteira e muito ativa”.

Em entrevista ao Daily Star, a brasileira abriu o jogo sobre sua intimidade e revelou, entre outras coisas, ser bissexual e está “sempre disposta para o sexo”.

“Eu tive muitos casos de uma noite, entre relacionamentos que não duraram o suficiente. Sobre os números, é muito difícil contar exatamente, mas em média, digamos que eu namorei de 3 a 5 pessoas por semana. “Sou bissexual e namorei homens e mulheres, dá uma média de 720 pessoas”, revelou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréa Sunshine (@andrea__sunshinee)

Ainda durante a entrevista, a fisiculturista contou que atualmente está vivendo um relacionamento aberto: “O relacionamento me dá o suficiente e é bom na questão do sexo também”, comentou a loira.

Ao falar sobre o “parceiro ideal”, Andrea foi direta e respondeu sem rodeios: “Eu amo alguém que me deixa desorientada, sem ar. Adoro quando eles me prendem na parede, mordem meu pescoço e assumem o controle. Adoro ser submissa, mas nem sempre, porque com mulher sou muito boa”, garantiu.