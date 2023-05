Recentemente, como você deve ter visto aqui no Área VIP, o influenciador Agenor Tupinambá, que ficou conhecido pelo caso da capivara Filó, encontrou pela primeira vez seu namorado Lucas Leite. Porém, ao que tudo indica a felicidade dos dois não durou por muito tempo. Uma traição por parte do companheiro de Agenor foi exposta e o rapaz se pronunciou a respeito do assunto.

Em suas contas oficiais do Instagram, tanto Agenor quanto Lucas haviam compartilhado o encontro no Estado do Amazonas. Os dois se conheciam há aproximadamente um ano pela internet e se viram pela primeira vez pessoalmente ontem, 15 de maio.

Quem resolveu expor a traição foi o estudante de gastronomia Geovani Brietzke. O rapaz inicia indagando Lucas e enfatiza que ele estava namorando outro homem. Geovani revela: ”O Lucas estava até esses dias… Não, o seu calendário anual tem o que, Lucas? Semanas? Porque até esses dias você estava namorando com o Deyvidi aqui em Mato Grosso. Aí você já está há um ano namorando o menino aí?”.

Em outro momento, o cozinheiro comunica que Lucas passou o ano novo com alguns amigos dele. Brietzke também coloca em xeque o caráter de Leite: ”Porque ó, o garoto passou a virada de ano junto com todo mundo aqui, com meu grupo de amigos todo, e agora está há um ano namorando com o moço da capivara? Ah, por favor, né? Por favor!”.

Ao que tudo indica Agenor não curtiu nadinha a informação de que foi supostamente traído. Em uma de suas redes sociais ele chegou a escrever o seguinte: ”Tô sem chão”, dando a entender que descobriu a situação e se encontra desolado. Alguns usuários do Twitter fizeram os seguintes comentários sobre o assunto: ”isso que da namorar pela internet”. ”Só acontece coisa ruim na vida dele, tem q jogar mt sal grosso”.