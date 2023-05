Antunes, novo filhote de anta, vira atração no Parque Chico Mendes

O filhote de anta, nascido no dia 22 de janeiro no Parque Chico Mendes, em Rio Branco, ganhou um novo nome e passou por um período de adaptação junto da mãe, chamada Flor, sob observação de veterinários, biólogos e tratadores do parque.

Antunes, o nome do filhote, virou atração no último final de semana entre os visitantes, que puderam ver de perto o animal pela primeira vez.

O pai do filhote, chamado Bruno, e o irmão mais velho, o Bruno Junior, também nasceram no parque. A partir deste momento, Antunes se tornou o queridinho, disputado por vídeos e fotografias com crianças e adultos.

Mesmo tendo nascido saudável, Antunes passou o primeiro mês de vida, sendo adaptado para garantir melhor desenvolvimento. Raimundo Nonato, o encarregado do parque, disse que toda vez nasce algum animal é motivo de admiração por todos os frequentadores do Parque.

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, a escolha do nome do filhote de anta foi realizada a partir de uma enquete.