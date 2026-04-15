Protesto ocorre após avanço de proposta que prevê mudanças na jornada de trabalho

Manifestantes ocuparam a Avenida Paulista, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (15), em protesto contra a escala de trabalho 6×1. O ato reuniu integrantes de movimentos sociais e grupos políticos que defendem mudanças na jornada de trabalho.

A concentração ocorreu nas proximidades da Faculdade Cásper Líbero, de onde o grupo seguiu em caminhada em direção à Rua da Consolação. Durante o trajeto, os manifestantes carregaram cartazes e entoaram palavras de ordem em defesa da pauta trabalhista.

A mobilização acontece após avanço de propostas no Congresso Nacional que tratam da mudança na escala de trabalho. Um dos textos prevê a redução da carga semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial.

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A proposta também estabelece duas folgas semanais consecutivas, preferencialmente aos fins de semana, com possibilidade de flexibilização em setores que exigem funcionamento contínuo, como saúde, comércio e segurança.

A Polícia Militar acompanhou a manifestação durante todo o percurso, e não houve registro de incidentes até o momento.

O tema tem gerado debate em todo o país, dividindo opiniões entre trabalhadores, empresários e especialistas sobre os impactos econômicos e sociais da mudança.

Com informações Metrópoles