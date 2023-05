Após promessa de doação de R$ 500 milhões para a Amazônia, ministro britânico visita região

Focado na agenda climática e de proteção da Amazônia, o chanceler James Cleverly, do Reino Unido desembarca em Manaus nesta terça-feira (22) antes de reunião no Itamaraty, em Brasília. O ministro britânico desembarca no Brasil durante tour pela América do Sul e Caribe.

Será uma visita oficial de dois dias. O Brasil é a última parada no tour do chanceler britânico. Ele vai a Manaus (AM), onde visitará a Floresta Amazônica.

A visita do chanceler ao Brasil ocorre após o anúncio do primeiro-ministro Rishi Sunak, no início do mês, de que o Reino Unido contribuirá com um financiamento de 80 milhões de libras (R$ 500 milhões) para o Fundo Amazônia.

Após a visita em Manaus, o chanceler segue para Brasília, e será recebido no Congresso Nacional e no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Na visita, o representante britânico assinará um tratado de “ampla parceria climática” com o governo brasileiro, focado em Crescimento Verde e Inclusivo, de acordo com o governo britânico.

O ministro europeu também vai “enfatizar o apoio do Reino Unido à democracia brasileira no Congresso Nacional, que foi atacado por manifestantes no dia 8 de janeiro”, diz um comunicado da embaixada no Brasil.

O Brasil é a última parada de uma viagem de uma semana por quatro países da América Latina e do Caribe, que começou na Jamaica, na última quinta-feira (18). A visita incluiu também incluiu Colômbia e Chile. A proposta é fortalecer as relações entre o governo do premiê Rishi Sunak e lideranças da América Latina.