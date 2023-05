Após roubo, homem é capturado pelas próprias vítimas no interior do Acre

A guarnição de serviço da Base Rodoviária foi acionada na manhã do domingo (30) para uma ocorrência de roubo na Rodovia AC-405, próximo à curva da Mariola, em Cruzeiro do Sul. Ao chegar no local, a polícia descobriu que as próprias vítimas capturaram e amarraram o autor do crime, identificado como J.A.L.S., de 40 anos.

O homem estava com os pés e mãos amarrados com uma corda. As vítimas relataram que na manhã seguinte ao roubo, se uniram e foram em busca dos criminosos. Ao encontrá-los conseguiram imobilizar um, enquanto o segundo fugiu.

As informações são que os dois homens armados invadiram uma fazenda e roubaram um boi de arrasto. Em seguida entraram em outra fazenda, já atirando. As vítimas conseguiram fugir e se esconder em uma área de mata, ao observar a ação dos criminosos, perceberam que roubaram, também, outros pertences da fazenda e dos funcionários.

Ao encontrar o homem já imobilizado, a guarnição deu voz de prisão e o conduziu primeiro para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Na delegacia foi constatado que havia contra J.A.L.S. um mandado de prisão em aberto expedido pela 2° Vara Criminal de Cruzeiro do Sul por vários crimes praticados.

Ainda segundo informações da polícia, os dois homens teriam tentado invadir uma fazenda no dia anterior, na tentativa de praticar os mesmos crimes.