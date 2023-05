Bancada federal do Acre se reúne em Brasília para tratar sobre embargos do Ibama

O deputado federal Lucio Mosquini, secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados em Brasília, está organizando um simpósio com a participação das bancadas federais do Norte do Brasil para o dia 10 de maio, com o intuito de tratar sobre as recentes operações e embargos realizados pelo Ibama.

Participarão do simpósio deputados federais e senadores dos estados que compõem a Região Norte: Acre, Amazônia, Roraima, Rondônia, Tocantins, Amapá, Mato Grosso e Pará.

Mosquini ressaltou que o objetivo é reunir um grupo grande de congressistas para realizar uma ação conjunta e definir um plano de ação contra os embargos de terras realizado pelo IBAMA.

No início de abril, O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) suspendeu as atividades em dezesseis empresas madeireiras no Acre. A ação faz parte da Operação Metaverso.

De acordo com o instituto, é realizado, no Acre, o esquema de “esquentar” a madeira ilegal, no qual são utilizados créditos florestais de forma fraudulenta com o objetivo de legalizar a madeira extraída ilegalmente em unidades de conservação, terras indígenas, áreas públicas e propriedades privada.