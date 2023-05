Centrais sindicais acreanas realizam plenária em comemoração ao Dia do Trabalho

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) promoveram na manhã desta segunda-feira, no auditório da Adufac, a plenária “Emprego, renda, direitos e democracia”. O evento foi realizado em comemoração ao Dia do Trabalhador.

Estiveram presentes representantes de diversos sindicatos, como o dos urbanitários, dos empregados dos correios, dos bancários, dos trabalhadores em saúde, dos jornalistas, dos servidores do Ibama, além de membros de associações comunitárias, da presidente da Associação do(a)s Docentes da Universidade Federal do Acre, Letícia Mamed, do Superintendente Regional do Trabalho no Acre, Leonardo Lani de Abreu, e de integrantes do Partido dos Trabalhadores – PT, do Partido da Causa Operária – PCO e do Partido Comunista Brasileiro – PCB.

A plenária começou com a transmissão do vídeo “A precarização do trabalho no Brasil”, produzido pelo canal Doxa e Episteme, que trata dos efeitos deletérios sobre a classe trabalhadora da reestruturação produtiva iniciada nas últimas décadas, tais como o desemprego estrutural e a sobrecarga de trabalho dos que se mantiveram trabalhando.

Em seguida, foi formado um dispositivo de honra e aberta a fala para os representantes das entidades presentes. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos do Acre – Sintect-AC, Suzy Cristiny da Costa, destacou a importância de se intensificar a mobilização das trabalhadoras e trabalhadores acreanos.

“É primordial reforçar a participação dos trabalhadores na construção de uma pauta de reivindicações em contraposição ao acirramento do neoliberalismo, que subtrai direitos conquistados com muita luta.”

O Superintendente Regional do Trabalho no Acre, Leonardo Lani de Abreu, enfatizou a centralidade do trabalho na experiência humana.

“O trabalho não só é a fonte de toda a riqueza, como também é a categoria fundamental da humanidade. O ser humano se autoconstrói pelo trabalho. É necessário reforçar a atuação do Estado e dos sindicatos para que o trabalho seja um meio de afirmação, e não de aviltamento, da classe trabalhadora.” Como encaminhamentos do encontro, ficaram acordados o combate à precarização, a criação de um observatório de estudos sobre a situação dos trabalhos no Acre, a realização de outras plenárias e a capacitação de novas lideranças.