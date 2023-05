Cerca de 15 mil pessoas devem realizar o saque emergencial do FGTS em Rio Branco

Segundo dados da Defesa Civil de Rio Branco, a estimativa é que pelo menos 15 mil pessoas tenham direito ao saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Terão direito ao saque, as pessoas que foram atingidas pelas enchentes do Rio Acre e igarapés, na capital.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, o número de pessoas afetadas na capital pode chegar a 90 mil.

“São 22 comunidades rurais e mais 53 bairros atingidos pelas enchentes. O total de pessoas está em torno de 88 a 90 mil, porém nem todo mundo tem direito ao saque do FGTS. Estimamos que cerca de 15 mil pessoas façam o saque”, explica.

O prazo para dar entrada na liberação do benefício é até 25 de junho, 90 dias após o decreto de emergência. Claúdio Falcão diz que as equipes da Defesa Civil estão, diariamente nos bairros fazendo as vistorias nas residências, a fim de mapear as famílias que realmente tenham direito ao saque emergencial.

A Defesa Civil e a Caixa econômica devem montar um stand para emitir declarações para as pessoas que não tenham comprovante de residência.