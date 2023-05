Colisão entre moto e bicicleta deixa mulher ferida no Cidade do Povo

A ciclista Maria Zeina Mota de Araújo, 40 anos, ficou ferida após ser atropelada na tarde desta segunda-feira, 1, na rua Franco Silva, na quadra 15 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do 2º Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a ciclista trafegava em uma bicicleta pela ciclovia sentido bairro-centro, quando uma motocicleta modelo Titan de cor vermelha, acabou batendo contra a bicicleta da Maria. De acordo com informações, o motorista da motocicleta estaria supostamente alcoolizado.

Com a batida entre a moto e a bicicleta, a ciclista foi arremessada, bateu a cabeça e acabou desmaiando, ficando também com uma fratura na clavícula. Após a colisão, o homem que conduzia a moto fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e após estabilizar o quadro clínico da vítima, ela foi conduzida a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTrans) estiveram no local, mas como o motociclista havia fugido e a bicicleta da vítima foi deixada na casa de populares, não foi possível fazer a perícia. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.