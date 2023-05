Concurso Exército Brasileiro: editais abrem 197 vagas

Foram publicados dois editais referentes ao concurso Exército Brasileiro – ESFCEx (Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército). O objetivo do certame é preencher 197 vagas para admissão no curso de formação para o ano de 2024. As oportunidades são destinadas aos profissionais que possuam nível superior em diferentes áreas de atuação.

De acordo com os editais de abertura, os Cursos de Formação serão realizados na ESFCEx, na cidade de Salvador, estado da Bahia, com uma duração aproximada de 37 semanas. Os certames estão sob responsabilidade e execução da banca organizadora Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP).

Concurso Exército Brasileiro (ESFCEx): conheça as vagas

Além das vagas de ampla concorrência, há oportunidades reservadas para pessoas negras. Conheça as oportunidades:

Quadro de Oficiais Complementares

As oportunidades são destinadas às seguintes áreas de formação:

Administração;

Ciências Contábeis;

Direito;

Enfermagem;

Estatística;

Informática;

Magistério Biologia;

Magistério Espanhol;

Magistério Física;

Magistério Inglês;

Magistério Matemática;

Magistério Português;

Magistério Química;

Pedagogia.

As oportunidades são destinadas aos candidatos que, dentre outros requisitos, tenha 1,60m de altura, se do sexo masculino, ou 1,55m de altura, se do sexo feminino e diploma de graduação na área em que concorre, dentre outros requisitos.

Quadro de Oficiais Capelães

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Padre Católico Romano;

Pastor Evangélico.

Para disputar às vagas, é necessário ter idade de 30 a 40 anos, altura mínima de 1,60m se do sexo masculino, e de 1,55m, se do sexo feminino, e escolaridade de nível superior com curso de formação teológica.

Quadro Oficiais de Saúde

Nesse edital as oportunidades são para o curso de Oficiais do Serviço de Saúde nas áreas de medicina, farmácia e odontologia. Veja quais são as vagas abertas para Oficiais Médicos:

Anestesiologia;

Cancerologia/Oncologia;

Cardiologia;

Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica);

Cirurgia de Cabeça e Pescoço;

Cirurgia Geral;

Cirurgia Pediátrica;

Cirurgia Torácica;

Cirurgia Vascular;

Clínica Médica;

Endoscopia Digestiva;

Ginecologia e Obstetrícia;

Hematologia e Hemoterapia;

Mastologia;

Medicina da Família (Saúde da Família);

Medicina Intensiva;

Nefrologia;

Neonatologia;

Neurologia;

Oftalmologia;

Ortopedia e Traumatologia;

Ortopedia e Traumatologia (cirurgia de joelho);

Ortopedia e Traumatologia (cirurgia de ombro);

Otorrinolaringologia;

Patologia;

Pediatria;

Pneumologia;

Proctologia;

Psiquiatria;

Radiologia;

Sem Especialidade;

Urologia.

Há oportunidade ainda para o cursos de formação de Oficiais Farmacêuticos na área de Farmácia e cursos de formação de Oficiais Dentistas, nas seguintes áreas:

Cirurgia e Traumatologia Buco-Máxilo-Facial;

Endodontia.

Para esses casos, para disputar as vagas é preciso ter diploma de nível superior na área. Além disso, é preciso ter idade de até 32 anos, completos até 31 de dezembro do ano da matrícula (2024), aos candidatos das áreas de Medicina sem especialidade, Odontologia e Farmácia.

Para os candidatos das áreas de Medicina com especialidade a idade se estende até 34 anos.

Concurso Exército Brasileiro: veja como participar

Para concorrer a uma das vagas é preciso realizar a inscrição a partir das 10h do dia 12 de junho até as 15h do dia 8 de agosto de 2023 no site da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150, mas é possível solicitar isenção caso preencha os requisitos previstos no respectivo edital de abertura.

Concurso Exército Brasileiro: etapas de seleção

O concurso Exército Brasileiro será composto das seguintes etapas de avaliação:

Exame intelectual, com caráter eliminatório e classificatório;

Verificação documental preliminar;

Inspeção de Saúde (IS), com caráter eliminatório;

Exame de Aptidão Física (EAF), com caráter eliminatório;

Avaliação Psicológica, com caráter eliminatório;

Revisão médica e comprovação dos requisitos para a matrícula, de caráter eliminatório

Curso de Formação.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 3 de setembro de 2023. Na oportunidade, os candidatos serão avaliados por meio de 60 questões de conhecimentos gerais e específicos. Será considerado eliminado aquele que não obtiver, pelo menos, 50% de acertos nas provas de conhecimentos gerais e específicos.

O curso de formação terá início no ano de 2024 para os candidatos aprovados em todas as etapas anteriores.

Edital e outras informações

Para saber mais detalhes sobre a realização do concurso Exército Brasileiro, é importante ler com atenção o respectivo edital de abertura:

Em breve, os documentos também devem estar disponíveis no site da banca organizadora, Fundação VUNESP.

Dessa maneira, quaisquer dúvidas sobre o concurso público devem ser direcionadas à respectiva empresa, que disponibiliza o telefone (11) 3874-6300.