Concurso MMA: novo edital autorizado para 98 vagas; confira

Foi publicada a portaria que autorizou um novo concurso MMA (Ministério do Meio Ambiente) para o provimento de 98 vagas. Documento foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (2/5).

A expectativa agora fica pela escolha da banca e, posteriormente, publicação do novo edital do concurso MMA.

Conforme indicado no documento, as 98 oportunidades serão destinadas ao provimento do cargo de Analista Ambiental. Para ingressar no cargo é necessário possuir o nível superior de formação em qualquer área.

Cabe destacar que a portaria ainda indica que o prazo para publicação do edital de abertura do concurso MMA será de até seis meses (até o dia 2 de novembro), contado a partir da publicação do documento em diário.

O salário inicial do aprovado será de R$ 9.735,70. O valor é referente ao servidor que não possui apenas o nível superior (sem qualificação). Caso o aprovado possua pós, mestrado ou doutorado, a remuneração inicial será de:

Nível I (certificado de conclusão de curso de pós-graduação em sentido amplo): R$ 10.121,40

Nível II (titulação de mestrado): R$ 10.504,80

Nível III (titulação de doutorado): R$ 10.893,28

Além dos valores indicados acima, o aprovado ainda faz jus ao valor do auxílio alimentação de R$ 658,00.

No momento, de acordo com dados do próprio governo federal, o Ministério do Meio Ambiente registra 563 cargos vagos!